Ci risiamo: perché Sony non comunica il numero degli abbonati PlayStation Plus?

Ad agosto avevamo già sollevato la questione: Sony non ha comunicato il numero di abbonati PlayStation Plus nel report finanziario del primo trimestre dell'anno fiscale e lo stesso ha fatto per il Q2. Durante la conferenza con gli investitori dell'8 novembre, non si è minimamente parlato di PS Plus.

Sony fa sapere che gli utenti mensili del PlayStation Network sono 107 milioni (cinque milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2022) ma non c'è nessun aggiornamento riguardo gli abbonati PlayStation Plus Essential, Extra e Premium.

Per la seconda volta consecutiva, alla fine di un trimestre Sony non presenta i dati relativi a PlayStation Plus, ma i motivi alla base di questa scelta non sono stati chiariti dalla compagnia. I dati più recenti sugli iscritti PlayStation Plus sono aggiornati al 30 aprile 2023, all'epoca si parlava di 47.4 milioni abbonati con circa 8 milioni di giocatori con il piano Premium, 6.1 milioni abbonati Extra e oltre 30 milioni di iscritti con profilo Essential.

Dall'ultimo report finanziario emerge anche un calo delle vendite dei giochi first party Sony mentre le vendite hardware vanno alla grande con PS5 che ha superato quota 46.6 milioni di console vendute al 30 settembre 2023, dunque senza il boost garantito dall'uscita di Marvel's Spider-Man 2 il 20 ottobre.