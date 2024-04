Ci risiamo! PlayStation Plus in sconto ad aprile, ma non per tutti

Secondo alcune testimonianze emerse su Reddit, Sony starebbe offrendo uno sconto del 25% sull'abbonamento PlayStation Plus (qualsiasi livello) fino al 29 aprile 2024. Questa offerta però non sarebbe valida per tutti ma solo per un ristretto numero di giocatori selezionati.

Giocatori in Nord America ed Europa confermano di aver ricevuto la mail con l'offerta, valida a quanto pare solo per i nuovi abbonamenti e per gli iscritti con abbonamento scaduto. Una situazione simile si è verificata a gennaio 2024 quando Sony ha promosso sconti PS Plus per alcuni iscritti, senza dimenticare le offerte PlayStation Plus del Black Friday non uguali per tutti, in seguito Sony ha ammesso che le promozioni PlayStation Plus sono in target e dunque diverse per gruppi di iscritti.

Al momento quindi potreste non essere in grado di iscrivervi o rinnovare l'abbonamento PlayStation Plus Essential, Extra e Premium con il 25% di sconto. I giocatori interessati e che possono aderire alla promozione primaverile di Sony riceveranno una email all'indirizzo legato all'account PSN, a quanto sembra molte email arriverebbero uno o due giorni prima della scadenza dell'abbonamento.

Intanto i giocatori segnalano alcuni problemi nel riscattare i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di aprile 2024, con la comparsa del lucchetto su alcuni titoli.

