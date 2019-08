Risk of Rain 2 annunciato per Nintendo Switch, arriverà a breve

La casa di Kyoto ha aperto la trasmissione Nintendo Indie World annunciando che Risk of Rain 2 verrà pubblicato su Switch nel corso di quest'estate. La data precisa non è stata svelata, ma dal momento che la stagione estiva sta volgendo al termine, i giocatori interessati sicuramente non dovranno attendere molto.

L'annuncio del titolo di Hopoo Games era già stato anticipato da un leak dell'insider NanaKarobi_NIN. Sarà interessante scoprire se verranno annunciati anche gli altri giochi menzionati.

Risk of Rain 2, per chi non lo sapesse, è disponibile su Steam in Accesso Anticipato dallo scorso marzo. Si tratta di un gioco multiplayer roguelike che espande la formula dell'originale introducendo la terza dimensione. Ogni partita è diversa dalle altre, con livelli, nemici, boss e oggetti casuali, e può essere affrontata da squadre composte da un massimo di quattro giocatori. In cima alla notizia potete ammirare il trailer dell'annuncio trasmesso all'inizio dello showcase Nintendo Indie World.