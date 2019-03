Risk of Rain 2 disponibile ora su Steam in Accesso Anticipato

I ragazzi di Hopoo Games ci avevano già anticipato in passato che Risk of Rain 2 sarebbe stato pubblicato nei primi mesi del 2019, senza però specificare ulteriori dettagli. Evitando fino alla fine qualsiasi tipo di campagna promozionale, la software house ha infine deciso di lanciare il gioco su Steam senza alcun tipo di preavviso.

Risk of Rain 2 è disponibile ora sulla piattaforma Valve in formato Early Access. Il titolo permette di giocare in solitaria o in modalità co-op fino a quattro utenti, presenterà vecchi e nuovi survivor, "gianteschi livelli", un lore approfondito, temibili boss, le leaderboard, e più di 75 collezionabili.

Hopoo Games si aspetta che l'Accesso Anticipato del seguito del suo action-platformer duri per circa un anno. Lo studio ha già fissato le sue maggiori priorità in vista della pubblicazione definitiva del gioco: più contenuti (dieci personaggi, dieci stage, 12 boss e più di 100 oggetti), "un vero finale con apposita boss fight", e pulizia generale del prodotto. Il prezzo finale sarà inoltre incrementato rispetto a quello attuale per rispecchiare la mole di contenuti che sarà aggiunta nei prossimi mesi.

Risk of Rain 2, che a differenza del predecessore è realizzato completamente in 3D, è acquistabile in Early Access su Steam al prezzo di 19,99 euro. Acquistando il titolo entro oggi potrete sfruttare una speciale promozione e ottenere una seconda copia del gioco da regalare ai vostri amici.