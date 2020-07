Risk of Rain 2: lo sparatutto roguelike esce dall'early access su PC, annunciato il lancio

Uscito per la prima volta su Steam nel marzo del 2019, lo sparatutto roguelike Risk of Rain 2 si appresta ad uscire definitivamente dalla fase di Early Access con il lancio della versione finale annunciato da Hopoo Games.

Gli stessi sviluppatori hanno infatti annunciato l'uscita definitiva di Risk of Rain 2 in data 11 agosto. Per celebrare il lancio, il gioco verrà aggiornato con il Launch Update che aggiungerà un nuovo personaggio giocabile chiamato Captain. Captain è un personaggio di tipo supporto/danno equipaggiato con una combo di fucili che possono spazzare via ogni nemico ed una speciale abilità che restringe la dispersione del colpo. Il personaggio inedito può anche chiamare una sonda che distribuisce armature e medikit a tutti i suoi alleati.

L'aggiornamento introdurrà anche un nuovo livello ambientato sulla luna con tanto di nemici mai visti prima ed un Boss finale. Tra i nuovi oggetti vanno nominati il Molten Perforator e il Massive Leech, nonché le tante abilita aggiunte per l'occasione.

Risk of Rain 2 è stato protagonista di un grande successo con oltre un milione di copie vendute. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Risk of Rain 2 è disponibile per PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch.