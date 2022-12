Risk of Rain Returns annunciato: il remake del primo capitolo arriva nel 2023

Pubblicato originariamente nel 2013 ed progressivamente pubblicato su PC e console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, Risk of Rain sta per tornare con un remake. Il roguelite si appresta a ricevere un overhaul tecnico e contenutistico grazie alle lezioni apprese da Hopoo Games con Risk of Rain 2.

L'originale Risk of Rain si presentava come un platform d'azione 2D appartenente al filone roguelike in cui il giocatore veste i panni di un sopravvissuto di un mercantile spaziale precipitato in un mondo alieno ostile. Il sopravvissuto deve farsi strada attraverso mostri alieni, raccogliendo oggetti e potenziando le proprie abilità per trovare infine un teletrasporto che lo conduce al livello successivo. L'attivazione di quel teletrasporto avvia un conto alla rovescia che fa piovere mostri sul giocatore insieme a un boss finale con cui il livello viene concluso.

Il gioco si prepara a tornare sulle scene come Risk of Rain Returns: "Progettato con cura, magnificamente rimasterizzato e ricco di nuove modalità di giocare: Risk of Rain è tornato ed è migliore che mai! Questo remake del classico Risk of Rain include immagini migliorate, un codice aggiornato e tonnellate di nuovi contenuti.

Non ci sono due run uguali nell'iconico roguelike. Risk of Rain Returns porta Sopravvissuti nuovi e migliorati, abilità personalizzabili, nuovi oggetti, mostri e una nuovissima modalità di gioco. La difficoltà aumenta man mano che giochi, quindi preparati a combattere contro orde di mostri che minacciano la tua esistenza, raccogli e combina oggetti per migliorare le tue abilità e aumenta il tuo potere a livelli divini".

Il gioco sarà disponibile nel corso del 2023 su PC e Nintendo Switch. Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo alla pagina Steam di Risk of Rain Returns.