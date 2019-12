Risolto il bug della musica in loop su Final Fantasy 7 per PS4

A sorpresa, Square Enix ha pubblicato un nuovo aggiornamento per il porting di Final Fantasy VII su PlayStation 4, pubblicato nell'ormai lontano 2015. Il gioco include un bug "storico" e ormai oggetto di meme, un problema che continua a mandare la musica in loop in determinate aree, specialmente al termine di un combattimento.

La patch 1.02 è ora disponibile per il download e risolve il famigerato bug oltre a problemi di lag e framerate, migliora la stabilità, apporta piccoli ritocchi all'interfaccia utente e corregge "problemi segnalati dalla community con l'obiettivo di migliorare l'esperienza di gioco."

Il bug della musica in loop è stato risolto la scorsa primavera su Xbox One e Nintendo Switch con una patch correttiva, adesso anche la versione PlayStation 4 è priva di questo fastidioso problema. Si tratta come noto di un bug puntualmente presente in ogni port di Final Fantasy VII, non è chiaro come mai non sia mai stato rimosso definitivamente se non tramite aggiornamenti arrivati comunque a distanza di tempo dalla pubblicazione del gioco.

A margine, ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake uscirà su PlayStation 4 il 3 marzo 2020 apparentemente in esclusiva temporale per almeno 12 mesi, secondo quanto riportato da un piccolo banner presente nella copertina ufficiale americana.