Risolto il mistero: GTA 4 tornerà in vendita su Steam il 19 Marzo

Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato di GTA 4 rimosso dallo store di Steam, che inizialmente si era rivelato una sorta di mistero. C'è chi aveva ipotizzato che Rockstar avesse intenzione di vendere il gioco esclusivamente sul proprio store e launcher, ma le cose non stanno così.

Come specificato infatti dallo stesso PR dell'azienda, il problema di GTA 4 riguardava Games for Windows Live, la piattaforma per cui era stato creato originariamente il gioco, e che ora non è più supportata da Windows, per cui bisognava trovare modi alternativi per continuare a vendere il gioco.

Sembra che la soluzione sia stata trovata, e che GTA 4 tornerà in vendita sulla piattaforma di Valve dal 19 Marzo, nella sua Complete Edition. In pratica se avete già il gioco nella vostra libreria di Steam, sarà aggiornato gratuitamente e automaticamente alla Complete Edition che include GTA 4 ed Episodes from Liberty City. Se invece avete la versione fisica, riceverete un codice per l'aggiornamento.

Non essendoci più Games for Windows Live però, il gioco non avrà più funzionalità multiplayer, né le classifiche ovviamente. Infine, probabilmente per una questione di licenze, le stazioni radio RamJam FM, Self-Actualizazion e Vice City FM saranno temporaneamente disattivate.

Mistero risolto dunque: GTA 4 torna su Steam dal 19 Marzo.