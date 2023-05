Che risoluzione ha la PS1? Siamo ben lontani dall'HD Ready

Abbiamo visto come su PS1 non mancassero giochi graficamente superbi, da Tekken 3 a Gran Turismo 2, senza dimenticare Chrono Cross, Vagrant Story, Legacy of Kain Soul Reaver e tanti altri. Ma che risoluzione supportava la prima PlayStation?

PS1 fondamentalmente poteva gestire risoluzioni progressive comprese tra 256×224p e 640×240p mentre la risoluzione interlacciata variava da 256×448p a 640×480p, in entrambi i casi non era assolutamente possibile arrivare all'HD Ready (720p) e dunque tutti i giochi girano in SD (Definizione Standard) fino ad un massimo di 640p.

Spesso, gli sviluppatori utilizzavano una grafica più elevata per le cutscene o le intro per poi abbassare la risoluzione in-game. Qualche esempio di questo escamotage? Ad esempio Ace Combat 2 e Ace Combat 3 girano a 320x240p mentre il filmato introduttivo ha una risoluzione di 640x480p. Ape Escape ha una risoluzione di 384x240p mentre Battle Arena Toshinden si spinge fino a 640x240p, non a caso risulta uno dei giochi graficamente più puliti della prima ondata di software per PS1.

Castlevania Symphony of the Night ad esempio gira a 256x240, l'intera trilogia di Crash Bandicoot invece può contare su una risoluzione di 512x240p e lo stesso vale per Crash Bash e Crash Team Racing. Final Fantasy VII e Final Fantasy VIII girano entrambi a 320x240p, anche se il secondo sembra avere una maggior pulizia grafica.

Risoluzioni dunque piuttosto basse per gli standard odierni, ma che non hanno certo impedito alla PS1 di dare vita a giochi indimenticabili.