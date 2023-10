Che risoluzione ha la PS2? Pionieristica, supportava anche l'HD

Abbiamo già visto che risoluzione aveva la PS1, adesso invece spostiamoci ad analizzare le capacità video della sorella maggiore, una console per certi versi pionieristica, che ha anticipato il supporto a tecnologie diventate di uso comune solo qualche anno dopo il lancio: che risoluzione ha la PS2? Supporta la grafica HD oppure no?

PlayStation 2 poteva supportare le risoluzioni 480i/480p (NTSC), 576i (PAL) con cavo video composito o collegamento SCART mentre con un cavo component si potevano raggiungere le risoluzioni 720p/1080i, dunque HD Ready e Full HD.

Questo vuol dire dunque che sì, PlayStation 2 supportava l'HD, almeno in linea teorica, perché nella pratica sono stati in realtà prodotti solamente due giochi con grafica in alta definizione, ovvero Gran Turismo 4 (ma solo in versione NTSC-Japan e NTSC-USA) e Jackass The Game. Gran Turismo 4 poteva girare ad una risoluzione di 1080i ma non sui televisori PAL in quanto la versione europea non prevedeva questa opzione, a differenza delle versioni USA e giapponese.

Sicuramente un traguardo importante per un videogioco uscito nel 2004, all'epoca i televisori con risoluzione HD Ready stavano iniziando a guadagnare piccole quote di mercato mentre gli schermi Full HD risultavano ancora troppo costosi per una adozione di massa da parte dei consumatori.