Che risoluzione ha la PS3: solo HD Ready o anche Full HD 1080p?

Cara vecchia PlayStation 3... dopo 18 anni, Sony continua ad aggiornare la PS3 e si stima che quasi due milioni di persone nel mondo utilizzino ancora questa piattaforma per giocare quotidianamente. Ma vi siete ma chiesti che risoluzione ha la PS3?

Insieme a Xbox 360, PlayStation 3 ha spalancato le porte del gaming su console all'alta definizione, potendo gestire una risoluzione fino a 1080p. E' vero che anche PlayStation 2 supportava la risoluzione Full HD, almeno in teoria, dal momento che solo due giochi potevano girare in alta definizione, ovvero Gran Turismo 4 (solo versione NTSC Japan e USA) e Jackass The Game.

PlayStation 3 gestiva le risoluzioni 1080p, 1080i, 720p e 576p tramite cavo HDMI mentre tramite cavo Component si raggiungevano 1080p/1080i/720p/576p/576i. I cavi S-Video, Scart e AV non permettevano invece di superare la risoluzione 576p/576i, di fatto dunque questo tipo di collegamento non consentiva di giocare nemmeno in HD Ready ma solamente in bassa risoluzione (SD).

Qual è il gioco PS3 con la miglior grafica? La vecchia console Sony ha ospitato giochi tecnicamente di ottimo livello e tra i tanti non possiamo non citare The Last of Us, Uncharted 3 L'Inganno di Drake, God of War III, Beyond Due Anime e Killzone 2.