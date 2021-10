Risparmiate sui videogiochi comprandoli usati da Gamelife, anche per PS5 e Xbox Series X

Per coloro che giocano tanto quella del gaming rischia di diventare una passione molto costosa. Per fortuna esistono tantissimi modi di risparmiare: ad esempio, potete acquistare dei videogiochi usati!

Si dà il caso che Gamelife offra un'ampia selezione di videogiochi usati per le piattaforme e generazioni più disparate, da PS3, Xbox 360 e Wii, fino ad arrivare alle ben più recenti Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Per PS5, ad esempio, potete trovare Assassin's Creed Valhalla a 35 euro, Call of Duty Black Ops Cold War a 55 euro, Deathloop a 58 euro, Demon's Souls a 62 euro, Spider-Man Miles Morales a 48 euro, Final Fantasy 7 Remake a 45 euro, Ratchet & Clank Rift Apart a 62 euro, Resident Evil Village a 55 euro e Sackboy Una Grande Avventura a 40 euro. Per Xbox Series X|S c'è Devil May Cry 5 Special Edition a 25 euro, Call of Duty Black Ops Cold War a 55 euro e Gears Tactics a 25 euro, mentre per Nintendo Switch troviamo Animal Crossing New Horizons a 50 euro, Crash Team Racing Nitro-Fueled a 35 euro, Dragon Ball FighterZ a 25 euro, Hyrule Warriors Definitive Edition a 35 euro e moltissimi altri.

Non mancano neppure le console usate, come Nintendo Switch a 240 euro, PS3 160GB a 80 euro e PS4 1TB a 230 euro. Vi consigliamo di visitare il sito ufficiale di Gamelife e scorrere fino alla sezione dedicata all'usato per scoprire l'intera selezione di giochi in offerta.

Prima di salutarvi, ricordiamo che da Gamelife è anche attivo il Buyback: fino al 31 dicembre offre il 90% del valore per tutti coloro che scelgono la modalità cash.