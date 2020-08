I risparmi di una vita sperperati in donazioni su Twitch: la madre recupera quasi tutto

Qualche settimana fa vi abbiamo raccontato la storia dell'adolescente che è stato in grado di spendere oltre 19.000 Dollari in donazioni su Twitch in soli 17 giorni, utilizzando i dati di pagamento del conto intestato alla madre.

Il ragazzo aveva donato tutti i risparmi della madrea ai suoi streamer preferiti come Tfue, Gorb, Ewokttv, il quarterback degli Atlanta Falcons Kurt Benkert e Meyers Leonard dei Miami Heat.

La madre, disperata, si è rivolta alla rete per cercare di risolvere il problema e recuperare i risparmi di anni di lavoro e sacrifici. Fortunatamente questa sembra essere una storia a lieto fine, dato che è riuscita a recuperare quasi interamente il maltolto.

La madre ha comunque detto che l'esperienza è stata estremamente frustrante, di essersi all'inizio scontrata contro un muro di mattoni, nonché di aver avuto non poche difficoltà a contattare Twitch.

Ha provato a compilare un modulo di assistenza proprio con il servizio di Twitch, inviare raccomandate al CEO di Twitch Emmett Shear e al team legale di Amazon e altro ancora, ma non ha avuto la fortuna di ottenere risposta.

Nel mare di commenti sotto al suo post di Reddit pare ci sia stato un utente illuminato che l'avrebbe consigliata di contattare Xsolla, la società di servizi che collabora con Twitch per la parte relativa ai pagamenti.

La mamma ha dunque tentato il tutto per tutto, utilizzando la funzione di assistenza online dell'azienda. Sembra che, alla fine, sia stata in grado di ottenere un rimborso a condizione che l'account fosse "bloccato in modo permanente per prevenire futuri addebiti non autorizzati".

La madre afferma ora che il figlio è assolutamente "pentito" e che sta andando in terapia. Il tempo che trascorre sui videogiochi e online è limitato a un'ora al giorno, oltre a esser monitorato costantemente: “deve svolgere attività durante il giorno, fare esercizio e interagire con la famiglia in modo positivo".

Pentito per davvero o no, di sicuro d'ora in poi la madre presterà più attenzione.