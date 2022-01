Risparmia 20€ acquistando Leggende Pokémon Arceus e Diamante/Perla: ultimi giorni!

Se siete dei fan dei Pokémon e siete ansiosi di vivere tante avventure in compagnia dei mostriciattoli più famosi del pianeta, allora dovete assolutamente dare un'occhiata alla promozione di GameStop, che rimarrà attiva ancora per pochissimi giorni.

Fino al 16 gennaio 2022 è possibile acquistare Pokémon Diamante Lucente o Perla Splendente e prenotare Pokémon Leggende Arceus spendendo complessivamente 99,98 euro anziché 121,96 euro. Normalmente, Diamante Lucente e Perla Splendente hanno un prezzo di listino pari a 60,98 euro, ma in questi giorni sono in offerta a 49,98 euro. Arceus, dal canto suo, costa 60,98 euro ed è in uscita il 28 gennaio. Si tratta quindi di un'occasione di risparmio ghiotta per tutti i videogiocatori interessati ad entrambi i titoli, uno dei quali non è neppure ancora arrivato sul mercato.

Recatevi in negozio per usufruire della promozione, che è solo una delle tante offerte dedicate a Nintendo nell'ambito del Volantone di gennaio 2022. Ci teniamo a segnalare che fino al 16 gennaio ci sono anche tanti sconti sui videogiochi per Switch, tra cui Metroid Dread a 49,98 euro, Animal Crossing New Horizons a 49,98 euro, Ring Fit Adventure a 69,98 euro, Just Dance 2022 a 49,98 euro, Mario Party Superstars a 49,98 euro, WarioWare: Get It Together! a 39,98 euro e Zelda Skyward Sword HD a 49,98 euro.