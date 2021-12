Risparmia 10€ su Leggende Pokémon Arceus acquistando un gioco Pokémon da GameStop

Se siete dei grandissimi appassionati di Pokémon, allora vi consigliamo di dare un'occhiata alla nuova promozione lanciata da GameStop in vista del lancio di Leggende Pokémon Arceus previsto per l'anno prossimo.

GameStop offre uno sconto di 10 euro sulla prenotazione di Leggende Pokémon Arceus a tutti coloro che si recano in negozio e acquistano un gioco della serie Pokémon valido per la promozione. Tra i titoli validi figurano i recenti Pokémon Perla Splendente e Pokémon Diamante Lucente. Potreste quindi acquistare uno di questi due giochi per le vacanze natalizie e al contempo assicurarvi uno sconto di 10€ sulla prenotazione di Leggende Pokémon Arceus, che uscirà su Nintendo Switch il 28 gennaio 2022.

La promozione è valida esclusivamente in negozio. Recatevi presso il vostro punto vendita di fiducia per ricevere maggiori informazioni e scoprire la lista dei giochi Pokémon validi per l'iniziativa. Prima di salutarvi, ne approfittiamo per segnalare che GameStop ha lanciato il nuovo Volatone con le Offerte di Natale, tra le quali sono presenti anche delle promozioni per Nintendo Switch.