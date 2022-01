Risparmia su console e videogiochi grazie all'usato: le offerte di gennaio di GameStop

Da GameStop è attivo il servizio Trade & Save, che consente di risparmiare sull'acquisto di nuovi videogiochi e console riportando in negozio i propri prodotti usati.

L'usato può essere considerato come denaro contante: riportando i vostri prodotti da GameStop potrete giocare pagando con i giochi che avete già finito o con le console che non usate più. Vengono ritirati giochi per PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PS3 e alcuni titoli Xbox 360, Wii e WiiU, e console come PlayStation 5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Switch, Switch Lite, PS3, Xbox 360, Wii, WiiU, New Nintendo 3DS/3DS XL, New Nintendo 2DS XL, Nintendo 3DS/3DS XL e Nintendo 2DS. Vengono ritirati anche alcuni accessori selezionati, chiedete in negozio per maggiori informazioni. GameStop applica inoltre la supervalutazione dell'usato contestualmente alla prenotazione di alcuni giochi in promozione. Inoltre, per i membri GameStop+ Level 3 i giochi usati valgono sempre di più.

A gennaio 2022, le PlayStation 4 Pro usate vengono valutate 200 euro cash, mentre le PS4 Slim o Fat ben 150 euro cash. Nintendo Switch viene invece valutata 180 euro se contestualmente viene acquistata una nuova console. Consultate il Volantone di gennaio 2022 per le valutazioni di tutte le console.

Se invece siete interessati all'acquisto di una console usata, allora segnaliamo che a gennaio 2022 potete comprare una PS4 di seconda mano a 249,98 euro (acquistando anche un gioco usato PS4), PS4 Pro usata a 329,98 euro (acquistando anche un gioco usato PS4), Nintendo Switch usata a 249,98 euro (acquistando anche un gioco usato Switch) e Nintendo Switch Lite usata a 169,98 euro (acquistando anche un gioco usato Switch). È inoltre attivo il 2x1€ sui giochi DS, PSP e PS Vita, e una promozione che consente acquistare 2 giochi di seconda mano per PS4, PS5, Xbox e Switch e risparmiare il 30% sul meno caro.