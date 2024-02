Risparmia con PlayStation Store: il pianeta degli sconti e nuova offerta della settimana

Come ogni mercoledì, PlayStation Store si aggiorna con una valanga di nuove promo tra cui le offerte il pianeta degli sconti e la nuova offerta della settimana dedicata ad un gioco del catalogo PS5 e PS4. Siete pronti per risparmiare?

Il pianeta degli sconti

Il pianeta degli sconti vede centinaia di giochi PS5 e PS4 in sconto, tra i tanti vi segnaliamo God of War Ragnarok, Call of Duty Modern Warfare 3, Lies of P, NBA 2K24, Hogwarts Legacy, UFC 5, The Crew Motorfest, GTA V, Avatar Frontiers of Pandora Deluxe Edition, Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition, Madden NFL 24, Remnant II, Days Z, No Man's Sky, Dying Light 2, Football Manager 2024, Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, Destiny 2 Collezione Storica e tanti altri. Per i prezzi aggiornati i consigliamo di visitare la pagina delle offerte su PlayStation Store.

Offerta della settimana

L'offerta della settimana riguarda un gioco Nacon piuttosto recente, parliamo di RoboCop Rogue City (recuperate la nostra recensione di RoboCop Rogue City) in vendita a 35.99 euro con il 40% di sconto sul prezzo di listino normalmente fissato a 59,99 euro.

La Apex Murphy Edition costa invece 45.49 euro e oltre al gioco include l'arma secondaria fucile della OCP, le skin RoboCop danneggiata e prototype pistola Auto-9 oltre ad un artbook digitale.