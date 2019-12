Risparmiate 250€ sull'acquisto di PS5 riportando PS4 Pro: la promozione di GameStop

PlayStation 5 non è ancora stata rivelata, ma GameStop ha già lanciato una ghiotta promozione in vista del lancio fissato per il Natale del prossimo anno.

Avete ricevuto una PlayStation 4 Pro in regalo durante le festività natalizie? Sarete felici di sapere che riportandola l'anno prossimo di GameStop con due giochi validi per la promozione al momento del ritiro, otterrete uno sconto minimo di ben 250 euro sull'acquisto di una PS5 nuova di zecca!

Maggiori dettagli sono disponibili nei punti vendita e sul sito ufficiale di GameStop. Ci teniamo a ricordare che nel caso di promozioni che prevedono il ritiro di console è necessario che queste siano integre, funzionanti in ogni singola parte e non manomesse in alcun modo, oltre che complete di tutti gli accessori compresi al momento dell'acquisto.

Cosa ve ne pare di quest'offerta? Ne approfitterete l'anno prossimo quando vi appresterete ad acquistare la nuova PlayStation 5? A proposito della console di prossima generazione di Sony, lo sapete che recentemente è trapelato il brevetto del presunto DualShock 5? Il controller della futura console potrebbe avere dei pulsanti aggiuntivi sul retro per una maggior personalizzazione dell'esperienza di gioco.