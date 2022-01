Risparmiate con le offerte sui videogiochi del nuovo volantino Spendimeno di Gamelife

Gamelife rinnova la sua selezione di offerte lanciando il nuovo volantino Spendimeno di febbraio, ricco di novità e occasioni per i videogiocatori di tutte le console.

I possessori di Nintendo Switch, ad esempio, saranno felici di sapere che in occasione del lancio di Pokémon Leggende Arceus, possono acquistare a prezzo scontato gli altri giochi dei Pokémon: Diamante Lucente, Perla Splendente, Spada e Scudo sono proposti a 51 euro cadauno, inoltre il double pack con Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente è offerto a 99 euro anziché 121 euro.

In ambito PlayStation, segnaliamo The Last of Us Part 2 e Days Gone a 21 euro l'uno, oltre a due imperdibili promozioni sulle nuove uscite: acquistando Horizon Forbidden West per PS4 oppure Gran Turismo 7 per PS4, entrambi venduti a 71 euro, riceverete in regalo una ricarica PSN dal valore di 20 euro. Ai giocatori Xbox facciamo invece notare lo sconto sull' Xbox Wireless Controller Elite 2, proposto a 149 euro anziché 189 euro. Consultate il volantino Spendimeno di Gamelife oppure recatevi sul sito ufficiale per maggiori informazioni. Le offerte al suo interno saranno valide fino al 24 febbraio 2022.