A tutto risparmio! Sconti di primavera su PlayStation Store con 3.000 giochi in offerta

Iniziano oggi le offerte di primavera su PlayStation Store e andranno avanti fino al 24 aprile, con un secondo drop di giochi in sconto in arrivo il 10 aprile. Grandi occasioni di risparmio dunque con la nuova promo di Sony che coinvolge i migliori giochi per PS5 e PS4.

Tra i tantissimi giochi in sconto su PlayStation Store troviamo Star Wars Jedi Survivor, Red Dead Redemption 2, NBA 2K24, Banishers Ghosts of New Eden, Call of Duty Modern Warfare III, It Takes Two, Skull and Bones, Alan Wake 2, Hogwarts Legacy e Persona 3 Reload, solamente per citarne alcuni.

Interessante è anche la sezione giochi in sconto a meno di 20 euro dove troviamo titoli come Battlefield 2024, Destiny 2 L'Eclissi, Saints Row Gold Edition, Chants of Sennaar, Back 4 Blood, Grand Theft Auto V, A Way Out, Star Wars Battlefront 2, Crash Team Racing Nitro Fueled, The Witcher 3 Complete Edition, Red Dead Online, Final Fantasy XIV Endwalker e LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker.

Le offerte andranno avanti fino al 24 aprile compreso, il 10 aprile ci sarà una nuova ondata di contenuti e dunque arriveranno ulteriori giochi in sconto su PlayStation Store. E nelle prossime ore Sony pubblicherà anche la nuova offerta della settimana, vi aggiorneremo non appena sarà disponibile.