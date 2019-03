Rispunta l'aereo X4-Stormwing sull'isola di Fortnite Battaglia Reale!

Mentre si infittisce il mistero dell'elicottero di Fortnite, diversi utenti del battle royale di Epic Games affermano di aver potuto reindossare i panni digitali dei piloti dell'X4-Stormwing e di essere tornati a solcare i cieli virtuali dell'isola a bordo del biplano protagonista della Stagione 7 a tema invernale.

Su Twitch c'è persino chi, sorpreso dall'inatteso ritorno dell'aereo, ha voluto registrare il grande evento e compiere delle evoluzioni a bordo dello Stormwing dopo esserne entrato in possesso sulla cima di un'altura dominata da uno degli avamposti disseminati sulla mappa di Fortnite Battaglia Reale.

Il nuovo biplano X4, in base a quanto mostrato nel video che trovate in calce alla notizia, differirebbe dall'aereo abbandonato da Epic in concidenza dell'inizio della Stagione 8 a tema "pirati contro ninja" per il suono emesso dal motore e, soprattutto, per la gestione del carburante all'interno del serbatoio digitale, due elementi emersi dai leak dei dataminer di Fortnite.

A dispetto di questa fugace apparizione, comunque, le critiche che hanno accompagnato per tutto l'inverno l'X4-Stormwing potrebbero indurre gli sviluppatori di Epic Games a reintrodurre tali velivoli solo in occasione di determinati eventi ingame, senza cioè riproporlo in pianta stabile tra gli "oggetti di scena" dell'isola di Fortnite.

A proposito di critiche, sapevate che il famoso pro player Tfue del FaZe Clan ha voluto lanciare un'invettiva contro tutti i giocatori professionisti di Fortnite Battaglia Reale che utilizzano il fucile di precisione come arma principale?