Risultati finanziari EA: grande successo per Star Wars Jedi Fallen Order e The Sims 4

Star Wars Jedi Fallen Order ha registrato ottime performance durante lo scorso trimestre (1 ottobre/31 dicembre 2019) come evidenziato da Electronic Arts durante l'ultima riunione con gli azionisti.

La compagnia non ha diffuso dati di vendita ma il CFO Blake Jorgensen ha confermato di aver aumentato le previsioni di vendita, passate da 6/8 milioni di copie a dieci milioni di unità vendute entro la fine dell'anno fiscale, ovvero entro il 31 marzo 2020. Anche il CEO Andrew Wilson si è detto soddisfatto dell'accoglienza riservata a Star Wars Jedi Fallen Order.

Electronic Arts afferma poi di essere al lavoro per espandere la propria presenza nel mercato dei giochi come servizi (GaaS), un segmento di business sempre più redditizio e flessibile, al quale si guarda con molto interesse per il prossimo futuro. Per il prossimo anno fiscale (al via il primo aprile 2020) e per quello successivo (1 aprile 2021) l'azienda lancerà quindi molti progetti di questo tipo con l'obiettivo di guadagnare rapidamente quote di mercato e aumentare gli incassi globali.

Per quanto riguarda il trimestre scorso, EA cita oltre alle ottime performance di Star Wars anche il boom di The Sims 4 con oltre 20 milioni di giocatori, nessun accenno invece ai risultati di Plants vs. Zombies Battle for Neighborville e Need for Speed Heat. Nel periodo indicato Electronic Arts ha registrato entrate nette operative pari a 1,104 miliardi di dollari.