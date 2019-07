Risultati finanziari Microsoft, numeri in calo per la divisione Xbox

Microsoft ha annunciato i risultati finanziari del quarto trimestre 2019, con numeri decisamente positivi con ricavi per 33.7 miliardi di dollari e introiti per 13.2 miliardi, tuttavia si registra una flessione negativa per quanto riguarda il brand Xbox.

Nel trimestre compreso tra il primo aprile ed il 30 giugno i ricavi provenienti dalle vendite hardware Xbox sono calati del 48% rispetto allo stesso periodo del 2018 mentre le vendite software calano del 10%. Le vendite della famiglia Xbox hanno subito una notevole flessione, più contenuto invece il calo nelle vendite dei giochi, probabilmente fisiologico considerando la lineup non particolarmente ricca del periodo in questione.

La divisione servizi gaming segna un -3%, nonostante questo si registra un buon aumento nel numero di iscritti ai servizi su abbonamento Microsoft, con gli utenti attivi mensilmente su Xbox LIVE passati da 57 a 65 milioni. In generale, la sezione videogiochi ha incassato 233 milioni di dollari in meno rispetto al trimestre aprile/giugno 2018.

Xbox One S All Digital non sembra aver aiutato le vendite di Xbox One e secondo gli analisti il periodo di stagnazione potrebbe andare avanti fino al lancio di Xbox Scarlett, con i consumatori ormai orientati verso la Next-Gen.