Risultati finanziari di Microsoft: servizi e abbonamenti con profitti in crescita

I vertici di Microsoft presentano i risultati finanziari dell'ultimo trimestre e offrono ai propri investitori l'opportunità di analizzare l'andamento dei profitti generati dal colosso tecnologico statunitense nella vendita di servizi, abbonamenti e hardware.

In questi ultimi mesi, i ricavi del settore videogiochi sono stati di 2,36 miliardi di dollari, con un incremento del 5% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. A trainare questi risultati sono soprattutto i servizi Xbox associati alla vendita di abbonamenti Xbox Game Pass e Xbox Live Gold, con un incremento del 12% che ben testimonia l'impegno profuso da Microsoft in questo particolare ambito.

Quanto all'hardware, invece, la divisione Xbox di Microsoft registra una lieve flessione nella vendita di console Xbox One S e Xbox One X su tutti i mercati, anche se tale dato potrebbe coincidere con la fine delle promozioni dell'ultima finestra commerciale natalizia e delle offerte d'inizio 2019. Da analizzare sarà poi l'impatto che avrà sulle vendite complessive di console l'avvenuto lancio di Xbox One S All Digital, la versione della piattaforma sprovvista di lettore ottico.

La casa di Redmond, in ogni caso, conta di rifarsi per la seconda metà dell'anno, a giudicare dalle ambizioni nutrite da Phil Spencer per l'E3 2019 di Xbox che ci attende a metà giugno assieme a tutti i fan della console verdecrociata e di chi, giustamente o meno, ritiene che la kermesse videoludica losangelina farà da teatro all'annuncio di Xbox Scarlett.