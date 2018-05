Risultati finanziari positivi per Bandai Namco grazie a Dragon Ball FighterZ e Tekken 7

Bandai Namco Games ha annunciato i risultati finanziari dell'anno fiscale concluso lo scorso 31 marzo. In questo lasso di tempo, l'azienda ha visto profitti in crescita e vendite in aumento, in particolar modo in Occidente.

Il mercato retail per Bandai Namco ha registrato buoni numeri in Europa e Nord America, in particolar modo grazie alle ottime vendite di Dragon Ball FighterZ e Tekken 7 in questi territori. Il settore mobile si dimostra invece solido a livello mondiale, grazie alle numerose app basate su franchise molto popolari come Dragon Ball e One Piece, capaci di riscuotere successo in tutti i principali mercati.

Bandai Namco ha ribadito la volontà di aumentare il proprio market share creando nuove proprietà intellettuali e ampliando il catalogo, oltre a sperimentare nuovi modelli di business nell'ottica della strategia denominata CHANGE for the NEXT Empower, Gain Momentum and Accelerate Evolution.

Per il futuro, Bandai Namco continuerà a lavorare sulle proprie IP di maggior successo e collaborerà con altre aziende per la produzione di giocattoli, film, serie TV e altri contenuti basati sui giochi più popolari del gruppo.