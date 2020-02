Dati finanziari Sony: risultati in calo per il segmento Games & Network Services

Sony ha annunciato i risultati finanziari dell'ultimo trimestre 2019, ovvero del periodo compreso tra il primo ottobre il 31 dicembre. La compagnia fa sapere di aver tagliato il traguardo delle 108.9 milioni di PS4 distribuite proprio durante il trimestre in questi, i numeri hardware e software sono però in calo, così come i profitti netti.

Nel periodo indicato sono state distribuite 6.1 milioni di console PS4 e PS4 PRO, in calo rispetto alle 8.1 milioni di console distribuite nello stesso lasso di tempo del 2018. Scendono anche le vendite dei giochi nel trimestre, pari a 81.1 milioni (contro gli 87.2 milioni del precedente anno fiscale), numeri non altissimi che hanno contribuito al calo dei profitti della divisione Game & Network Services di Sony, che include il business PlayStation e PlayStation Network.

La compagnia registra un reddito operativo netto in calo del 20% (- 19.6 miliardi di yen rispetto al quarto trimestre del precedente anno fiscale) i motivi sono attribuibili non solo al minor numero di console distribuite ma anche alle vendite non altissime dei giochi first e third party, ha pesato dunque la mancanza di grandi titoli di terze parti ed esclusive di peso nel periodo natalizio. Crescono gli abbonati PlayStation Plus, arrivati a quota 38.8 milioni di iscritti.

Sony non ha cambiato le previsioni di vendita hardware che parlavano di 13.5 milioni di console PS4 da distribuire entro il 31 marzo 2020, la compagnia ha invece tagliato del 3% (50 miliardi di yen) le stime di incasso per quanto riguarda le vendite globali, con profitti operativi in calo di 5 miliardi di yen rispetto al previsto.