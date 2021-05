Risultati finanziari di Take Two: GTA 5 a quota 145 milioni di copie

Take Two ha reso noto i risultati finanziari dell'ultimo anno fiscale chiuso lo scorso 31 marzo 2021, dove emergono alcuni dati molto interessanti. Su tutti i risultati di vendita di GTA V: dal suo debutto sul mercato nel 2013, il titolo Rockstar è arrivato a quota 145 milioni di copie vendute.

Il dato tiene ovviamente conto di tutte le versioni finora disponibili di GTA V, che con questi numeri porta la sua serie di appartenenza a 345 milioni di unità vendute complessivamente: cifre incredibili, sebbene ancora lontane dai risultati di un brand come Call of Duty che, sommando le vendite di tutti i suoi esponenti, ha superato i 400 milioni. Considerato che GTA V uscirà su PS5 e Xbox Series X/S a novembre 2021 è lecito attendersi che questi numeri aumentino ancora di più una volta che ll'opera sarà disponibile anche sui sistemi next-gen.

Tra gli altri dati, Red Dead Redemption II è arrivato a 37 milioni di copie vendute, mentre altre serie di punta di Take Two, quali NBA 2K e Borderlands, sono arrivate rispettivamente a 111 milioni e 70 milioni tenendo conto di tutti i singoli episodi arrivati nel corso degli anni. La serie Civilization ha venduto nel complesso 57 milioni, mentre quella di Bioshock si ferma a 37 milioni.

Nell'anno fiscale 2021 Take Two ha segnato entrate pari a 3,373 miliardi di dollari, un aumento del 9% rispetto a quanto registrato un anno prima. Anche le vendite digitali hanno segnato un aumento considerevole rispetto ai 12 mesi precedenti, aumentati del 23% e quindi pari a 2,919 miliardi. Il profitto totale è stato di 588,9 milioni, salito del 46% rispetto all'anno scorso. Forte di questi numeri, il colosso dell'industria videoludica ha ben chiaro quale sarà il suo futuro, con Take Two che lancerà 93 giochi nei prossimi 5 anni.