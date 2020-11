Ritardi consegna PS5 in alcuni negozi GameStopZing, ecco i punti vendita coinvolti

GameStopZing annuncia ritardi nella consegna di PlayStation 5 ad alcuni punti vendita sparsi sul territorio italiano, a causa dell'emergenza sanitaria in corso alcuni store non hanno ricevuto tutte le console preordinate. L'azienda ha diffuso un comunicato per chiarire la situazione.

"Gentile Cliente per motivi non dipendenti dalla nostra volontà ma dall’attuale emergenza sanitaria, la tua PS5 non è ancora disponibile in negozio. Stiamo lavorando costantemente per garantirti la consegna quanto prima. Ti invitiamo ad attendere la chiamata del nostro Store Manager che ti comunicherà giorno ed orario per il ritiro. Confidiamo nella tua comprensione e collaborazione, in un periodo difficile come questo." Ecco i punti vendita coinvolti:

BOLOGNA - CC LAME Via Marco Polo 3

LUGAGNANO - CC LA GRANDE MELA SHOPPINGLAND Via Trentino 1

ROMA - CC PRIMAVERA Via Della Primavera 194

CROTONE - CC LE SPIGHE S.S. 106 - Localita Passo Vecchio Km 249

MAIDA - CC DUE MARI Localita Comuni Condomini

ROMA - CC CINECITTA' DUE Via P. Togliatti 2

RIZZICONI - CC PORTO DEGLI ULIVI Strada Statale 1 - Localita Sandalli

NAPOLI - CC AUCHAN Via Argine 380

MISTERBIANCO - CC CENTRO SICILIA Strada Provinciale 54 - Contrada Cubba Tenutella snc AFRAGOLA - CC LE PORTE DI NAPOLI Via S.Maria La Nova - loc. Marziasepe 1

TRAPANI - Via G.B. Fardella 333

MAZARA DEL VALLO - Corso Umberto I 65

PALERMO - CC CONCA D'ORO Via Lanza di Scalea 1963

GIUGLIANO IN CAMPANIA - CC AUCHAN Ang. V.S. Ta Maria a Cubito

VILLANOVA DI CASTENASO - CC CENTRO NOVA Via Villanova 27/29

PESARO - CC ROSSINI Via Yuri Gagarin - Localita' Torraccia snc

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - CC PORTO GRANDE Via Pasubio 144

ASCOLI PICENO - CC AL BATTENTE Via del Commercio 52

CASALECCHIO DI RENO - CC SHOPVILLE GRAN RENO Via Marylin Monroe 2

ANZIO - CC ZODIACO Via della Fonderia 1

VILLESSE - TIARE SHOPPING Localita Maranuz 2

FERRARA - CC IL CASTELLO Via Giusti 4

ROMA - CC ROMA EST Via Collatina Km 12.800

VIAREGGIO - Via Cesare Battisti 70

TARANTO - CC AUCHAN Via Per San Giorgio Ionico - km 10

ROMA - CC I GRANAI Via Mario Rigamonti 100

Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito di GameStopZing e vi invitiamo a chiamare il punto d vendita a voi più vicino per eventuali aggiornamenti, in ogni caso gli Store Manager contatteranno personalmente i clienti per fissare una data di consegna per il ritiro della PS5.