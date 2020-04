Ritardi e tagli per i nuovi giochi PS5 e Xbox Series X? Le parole del CEO di Ubisoft

L'ultimo articolo di Jason Schreier sul New York Times ha offerto diversi spunti di riflessione sulle conseguenze che il Coronavirus sta portando all'industria videoludica. Tra i tanti argomenti il CEO di Ubisoft ha parlato del possibile rinvio dei giochi per PS5 e Xbox Series X.

Il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, ha infatti affermato che Microsoft e Sony hanno "permesso ai nostri sviluppatori di continuare ad utilizzare i loro kit di sviluppo per proseguire con la creazione dei giochi per le console di prossima generazione" seppure i team lavorino in remoto da casa. Il CEO ha anche sottolineato la possibilità che i giochi (qualcuno ha detto Assassin's Creed Ragnarok?) vengano rimandati nel caso non sia possibile garantire il target di qualità prestabilito. Guillemot ha poi continuato: "Non stiamo riscontrando un impatto significativo sulle nostre tempistiche ma siamo in contatto con tutti i nostri partner e se sarà necessario adeguarsi a ciò che è meglio per loro e per i nostri giocatori, lo faremo".

Schreier ha poi riportato le parole di due sviluppatori anonimi secondo i quali i giochi previsti per il prossimo autunno potrebbero andare in contro al taglio di alcuni contenuti, come livelli o funzioni aggiuntive, piuttosto che ad un rinvio, nel caso in cui la pandemia non permettesse di completare i lavori. Insomma, sebbene i piani per l'uscita di Xbox Series X e PS5 non sembrano trovare modifiche sostanziali, i giochi per le piattaforme next-gen potrebbero avere più di un problema.