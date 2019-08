Ritmo, armi e motori nel nuovo coinvolgente trailer di Bordelands 3!

Il team di Gearbox Software è pronto a regalare ai fan della serie Borderlands il tanto atteso terzo capitolo, ormai quasi pronto a debuttare sul mercato videoludico.

Per ingannare l'attesa, la software house ha scelto di pubblicare uno scoppiettante nuovo trailer di Borderlands 3, che non mancherà di prepararvi all'esordio del nuovo episodio della saga. Tra motori, armi, esplosioni ed una colonna sonora incalzante, l'inedito filmato vi accompagna alla scoperta di ciò che vi aspetta in Borderlands 3. Intitolato "The Borderlands are Yours", il trailer è disponibile direttamente in apertura a questa news: non ci resta dunque che augurarvi una buona visione! Cosa ne pensate, siete pronti al debutto della nuova produzione di Gearbox?



Se non vedete l'ora di poter mettere le mani sul gioco, vi segnaliamo che potete ingannare l'attesa in compagnia di Everyeye. Sulle nostre pagine è disponibile il ricco provato di Borderlands 3, all'interno del quale il nostro Alessandro Bruni vi racconta le sue impressioni sul nuovo capitolo della saga. Inoltre, segnaliamo uno speciale dedicato ai Cacciatori della Cripta di Borderlands 3, questa volta a firma di Daniele D'Orefice. In chiusura, vi rammentiamo che Borderlands 3 sarà disponibile su PC, Playstation 4 ed Xbox One a partire dal prossimo 13 settembre.