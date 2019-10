Ritorna l'abbonamento Xbox All Access, in arrivo anche un'opzione per passare a Scarlett

È da poco arrivato l'annuncio da parte di Microsoft del ritorno di Xbox All Access, l'interessante servizio che permette, in alcuni paesi selezionati, di pagare un canone mensile per ricevere in cambio una console Xbox One (o Xbox One X) e una serie di benefici come l'abbonamento al Game Pass.

Il servizio tornerà disponibile a breve solo ed esclusivamente in territorio inglese (dal 5 novembre), americano (dal 18 novembre) e australiano (dal 29 ottobre) e permette di ottenere tutti questi benefici al prezzo di 19,99 dollari al mese. Oltre alla possibilità di tenere la console al termine dei 24 mesi, Microsoft darà anche l'opportunità ai giocatori di effettuare il passaggio alla prossima generazione all'uscita di Xbox Scarlett.

Chiunque effettuerà l'acquisto di una console Xbox attraverso il servizio All Access entro il 31 dicembre 2019 potrà passare alla prossima generazione sin dal lancio. Si tratta quindi di un'offerta a tempo limitato molto interessante, grazie alla quale potrete immediatamente avere accesso al nuovo hardware e godervi esclusive come Halo Infinite, disponibile al lancio della nuova console.

Purtroppo al momento non si hanno informazioni sul possibile arrivo del servizio in Italia, ma siamo sicuri che nei prossimi mesi qualcosa possa iniziare a muoversi.

A proposito della prossima generazione, sapevate che tutti i controller Xbox One saranno compatibili con Scarlett?