Ritorna l'Annapurna Interactive Showcase: l'evento tutto indie ha una data

Neanche il tempo di smaltire gli annunci del Summer Game Fest del 9 giugno 2022, senza dimenticare il Devolver Digital Showcase 2022, che il calendario di eventi estivi si arricchisce ulteriormente con una nuova entrata che farà pensata appositamente per i fan del panorama indie.

Attraverso un breve trailer, infatti, Annapurna Interactive annuncia la nuova edizione del suo Showcase, con protagoniste diverse produzioni della scena indipendente. L'appuntamento con l'Annapurna Interactive Showcase 2022 è fissato per il prossimo 28 luglio alle ore 21:00 in Italia. Cresce ora la curiosità di scoprire quali titoli verranno mostrati nel corso dell'evento digitale organizzato dalla compagnia californiana, che potrebbe offrire piacevoli sorprese in ambito indie.

Nell'edizione dello scorso anno furono diverse le produzioni messe in risalto dall'azienda, si pensi a Solar Ash, The Artful Escape e il DLC Echoes of the Eye per Outer Wilds. Il tutto senza dimenticare Stray, l'avventura felina in arrivo su PC, PS5 e PS4 che ha sempre catturato l'attenzione dei giocatori ad ogni nuova presentazione. A tal proposito ricordiamo che Stray esce a luglio su PC e PlayStation, e sarà accessibile gratuitamente a tutti gli abbonati ai servizi Premium ed Extra del PlayStation Plus.

Quali annunci sta preparando Annapurna stavolta? Sintonizzatevi il 28 luglio su Everyeye per scoprirlo!