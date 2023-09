Ritorna disponibile ad un prezzo scontato il preordine di Spider-Man 2 su Amazon

Ritorna disponibile il preordine ad un prezzo scontato su Amazon di uno dei giochi più attesi per i possessori di PlayStation 5, Marvel's Spider-Man 2 è infatti al momento ordinabile per PS5 al prezzo scontato di 69,99 euro, con lo sconto di 10 euro dal prezzo di listino ufficiale di 79,99 euro.

Nello store di Sony è infatti preordinabile al prezzo di 79,99 euro ma, grazie all'offerta di Amazon, sarà possibile acquistarlo ad un prezzo scontato e riceverlo al day one se siete anche abbonati ad Amazon Prime. Preordinando il gioco inoltre si otterrà un codice bonus che include: un costume aracno-cavaliere per Peter con 3 varianti di colore aggiuntive, un gadget Ragnatela traente e 3 punti abilità. Il gioco uscirà il 20 ottobre.

Clicca qui per preordinare Marvel's Spider-Man 2 ad un prezzo scontato su Amazon per PS5

Il gioco su Amazon era terminato e non era più possibile preordinarlo, da qualche ora su Amazon è ricomparso addirittura al prezzo scontato che vi abbiamo segnalato anche diverse settimana fa.

Se la vostra voglia di Spider-Man non si placa con il solo gioco, vi ricordiamo che su Amazon è ancora acquistabile anche la console in edizione limitata, a questo link al prezzo di 649 euro ed include una console PS5 con lettore dischi e cover dedicate al gioco, un controller in edizione limitata Spider-Man 2 ed un codice per riscattare il gioco completo dal PlayStation Store il giorno dell'uscita ufficiale.

Lo compro uno di questi giochi o non lo compro? Ti aiuta HYPE

Puoi comprarne uno, o anche tutti in blocco, letteralmente gratis, scegliendo HYPE Next. In primis, a soli 2.90 € al mese hai un conto e un'app super smart, con cui puoi ottenere cashback, ricaricare la carta gratis e comprare serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto.

In più, ciliegina sulla torta, HYPE ti regala un welcome bonus di 20 €, che viene accreditato direttamente sul tuo nuovo conto una volta eseguita validamente la prima ricarica. Potrai usare quel bonus come meglio credi, ed ovviamente, anche per acquistare uno o tutti questi giochi. Sei ad un click dal tuo nuovo conto Next, clicca qui per registrarti!