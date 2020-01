Ritorna l'ESL Vodafone Championship tra novità e un grande appuntamento live

L'ESL Vodafone Championship, il campionato italiano esport più longevo d’Italia è pronto a partire con una nuova stagione, con alcune novità ed un gran finale che si svolgerà al Comicon di Napoli dal 30 aprile al 3 maggio.

Il più grande e longevo torneo di esport italiano prenderà il via il primo di febbraio, con le qualificazioni online e relative relegation per lasciar spazio, poi, alla stagione regolare che si concluderà a fine aprile.

I migliori giocatori e team dello Stivale, quindi, inizieranno a confrontarsi nei playoff che porteranno a contendersi, dal 30 aprile al 3 maggio, il titolo di campione italiano al Comicon di Napoli, e vincere un montepremi complessivo di 20.000€.

I tre titoli selezionati per questa edizione vedono il grande ritorno di Counter Strike: Global Offensive, Clash Royale e il nuovo ingresso di Brawl Stars.

La scelta di inserire un secondo titolo Mobile è suffragata dai numeri dell’ultimo Rapporto sugli esport in Italia – realizzato da AESVI/Nielsen – che raccontano di un Paese in cui l’81% della fan base ha dichiarato di videogiocare su uno smartphone.

ESL Vodafone Championship avrà inoltre il supporto di Euronics – già partner a livello globale – che accompagnerà il torneo nel suo percorso di crescita, promuovendone il marchio e l’intero movimento a livello nazionale.

“Il rinnovo della partnership consente a Vodafone e a ESL di mettere a fattor comune i propri know how per rafforzare il mercato dei videogiochi in Italia e coinvolgere sempre più appassionati”, ha dichiarato Matteo Stroscio, Product Owner Mass Market di Vodafone Italia. “Inoltre, l’arrivo di un “mobile game” all’interno di una delle competizioni più seguite a livello internazionale rappresenta un nuovo traguardo per gli esports e il mobile gaming, che nel prossimo futuro, anche grazie allo sviluppo del 5G, offriranno un’esperienza di gioco davvero rivoluzionaria. In questo scenario, l’obiettivo di Vodafone è quello di garantire ai gamers la migliore esperienza di gioco possibile grazie a tutta la qualità della Giga Network 5G”.

“Il campionato ESL è la classe regina degli esport in Italia” ha dichiarato Daniel Schmidhofer, CEO di ESL Italia. “Da oltre 15 anni, tradizione e innovazione si sposano al meglio nella nostra attività e ci permettono di coinvolgere ogni anno nuovi spettatori, grazie ad una formula apprezzata dal pubblico. Quest’anno, poi, la grande novità è rappresentata dalle finali nazionali che si terranno al Comicon di Napoli, cornice perfetta per il nostro progetto”.

Sarà possibile seguire le dirette streaming delle partite dal martedì al giovedì sul canale Twitch e tutti gli aggiornamenti sul portale ufficiale ESL Gaming Pro.