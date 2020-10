Ritorna il Q&A POP, domani alle 15:00 sul canale Twitch di Everyeye

Domani pomeriggio andrà in onda sul nostro canale Twitch un nuovo episodio del Q&A POP, ovvero il nostro appuntamento nel quale rispondiamo a tutte le vostre curiosità sul mondo di anime, manga, serie TV, cinema e tanto altro.

Per chi fosse interessato a seguire l'episodio del Q&A POP, l'appuntamento è fissato alle ore 15:00 di domani, 30 ottobre 2020, sul canale Twitch di Everyeye. Nel caso in cui doveste perdervi la diretta, sappiate che potrete poi recuperarla tramite la sezione dedicata alle live precedenti su Twitch o sul nostro canale YouTube Everyeye On Demand, sul quale carichiamo tutti i contenuti che vanno in onda sulla piattaforma di streaming targata Amazon.

Vi ricordiamo che la sessione di domande e risposte a tema pop è solo uno degli appuntamenti di domani, tra i quali troviamo:

EveryDay: Colazione con il Fossa alle ore 10:00

Pikmin 3 Deluxe alle ore 17:00

Virtual Monogatari: Sekiro Shadows Die Twice con Be_Frankie alle ore 21:00

Per quello che riguarda invece gli appuntamenti serali di oggi, è possibile collegarsi al nostro canale Twitch per vedere il buon GiornoGaming alle prese con Escape From Tarkov, il particolare titolo targato BattleState Game nel quale occorre fuggire da una prigione ricca di pericoli.