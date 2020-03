A volte ritornano: Kylotonn sta sviluppando un nuovo Test Drive Unlimited!

L'Head of Publishing di Nacon, Benoit Clerc, ha confermato l'impegno del team di Kylotonn su di un nuovo capitolo della storica serie racing a mondo aperto di Test Drive Unlimited.

Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di VentureBeat, Clerc ha infatti spiegato che "la nostra software house più importante è KT Racing, meglio conosciuta come Kylotonn, con sede a Parigi e Lione. Sono specializzati in giochi di guida, hanno creato titoli come World Championship Rally e simulazioni motoristiche come TT Isle of Man. Al momento stanno lavorando al nostro più grande progetto, che è il prossimo videogioco della serie di Test Drive Unlimited".

Le inattese modalità scelte dai vertici di Nacon per annunciare il nuovo atto dell'apprezzata saga racing di Test Drive Unlimited riportano in auge questa iconica IP dopo l'acquisizione dei suoi diritti da parte di Bigben Interactive, avvenuta nel 2016.

I profondi mutamenti avvenuti nell'industria videoludica dal 2011 ad oggi con l'uscita di Test Drive Unlimited 2, specie per quanto concerne il genere dei giochi di guida a mondo aperto, potrebbero riverberarsi sull'approccio che i ragazzi di Kylotonn adotteranno per plasmare l'esperienza ludica e contenutistica di questo progetto? Nell'attesa di avere un quadro più chiaro della situazione, servitevi pure della bianca lavagna dei commenti per condividere i vostri pareri e giudizi al riguardo.