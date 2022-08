Il ritorno del caos e della follia nel coloratissimo reboot di Saints Row

Dopo una pausa durata diversi lunghi anni (l'ultimo esponente, Gat out of Hell, risale al 2015), la serie di Saints Row torna in scena con un reboot caciarone e folle che mantiene intatta tutta la frenesia e il caos dei vecchi episodi della saga, aggiungendo contemporaneamente qualche novità per rilanciare al meglio il brand.

Saranno riusciti i ragazzi di Volition a riportare in scena i Saints in ottima forma? Stando alla nostra recensione di Saints Row sembra proprio di sì, al netto però di alcuni limiti ludici e tecnici. Di sicuro i fan della serie si sentiranno subito a casa, dato che il caos totale che da sempre caratterizza il franchise è ancora il cuore pulsante del gameplay, mettendoci a disposizione un vasto open world e la possibilità di interagire con un quantitativo considerevole di armi, veicoli ed oggetti.

A brillare è soprattutto l'elevatissimo grado di personalizzazione, ben superiore rispetto a quanto visto nei giochi precedenti e che permette di sbizzarrirsi nella creazione non solo del proprio personaggio, ma anche di armi, vetture e quartier generale. Ma sebbene il gameplay sia divertente e spensierato, si rivela comunque afflitto da alcune incertezze ludiche, in particolare una IA nemica non proprio brillante, ed anche sul fronte grafico si notano più imperfezioni alla luce di textures e modelli poligonali migliorabili ed un fenomeno di pop-in piuttosto frequente.

In ogni caso, Saints Row è tornato in scena ed ha le carte in regola per offrire diverse ore d'intrattenimento ai giocatori PC, PlayStation e Xbox. Negli scorsi giorni, tra l'altro, Embracer Group si è detta molto soddisfatta dei preordini oltre le aspettative per Saints Row, e le basi per un successo commerciale sembrano quindi esserci tutte.