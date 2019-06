Il ritorno di CTR e i nuovi giochi in uscita questa settimana su Nintendo Switch

La settimana che inizia oggi è sicuramente quella dedicata a Crash Team Racing: Nitro Fueled, il ritorno del celebre racing arcade del marsupiale simbolo della prima storica PlayStation, che arriva in versione riveduta e corretta anche sulle console di questa gen.

Non si tratta però dell'unico gioco in uscita questa settimana, che vedrà anche diversi altri titoli in arrivo sulle nostre Nintendo Switch: andiamo a vederli nel dettaglio.

Si parte con Citizens of Space, divertente e cartoonesco RPG di Sega, in arrivo il 18 giugno, mentre il 20 giugno è previsto l'arrivo di My Friend Pedro, il folle platform di Devolver Digital con protagonista... una banana senziente. Niente male come premesse, no?

Lo stesso giorno arrivano anche il tower defense Duke of Defense, e l'horror Slender: The Arrival, ma anche l'action musicale Muse Dash. Naturalmente, il 20 giugno è anche il giorno del già citato ritorno di CTR: potete dare un'occhiata sul nostro sito alla nostra anteprima di Crash Team Racing. Ricapitolando, ecco tutte le nuove uscite della settimana:

Lunedì 17 giugno:

Sea King

Martedì 18 giugno:

Citizens of Space

Giovedì 20 giugno:

Crash Team Racing: Nitro Fueled

My Friend Pedro

Duke of Defense

Slender: The Arrival

Boxing Champs

Mainling

Muse Dash

Forest Home

Venerdì 21 giugno:

Captain Cat

Che ve ne pare? Avete già fatto la lista della spesa?