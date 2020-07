Il ritorno delle demo: oltre 60 giochi da provare gratis!

L'estate videoludica 2020 si conferma come particolarmente ricca di eventi, grazie anche agli sforzi di Geoff Keighley, padre dei Game Awards e artefice della Summer Game Fest, cornice che punta a convogliare tutti gli appuntamenti legati al futuro del gaming al di sotto di un unico tetto.

Tra le molteplici iniziative delle ultime settimane, ricordiamo ad esempio la presentazione del DualSense di PlayStation 5 o il reveal dell'Unreal Engine 5 di Epic Games. Ora, un nuovo interessante appuntamento attende i videogiocatori: lo Xbox Demo Event. Quest'ultimo appuntamento si propone di costituire un'interessante vetrina per la presentazione di titoli ad oggi ancora inediti. Oltre sessanta giochi, nello specifico, si presenteranno in forma di Demo giocabile, così da offrire alla platea videoludica un primo assaggio delle proprie potenzialità e caratteristiche.



L'evento, che trova appunto collocazione nell'ambito della Summer Game Fest, avrà una durata limitata. Per consentirvi di sfruttare al meglio quest'interessante opportunità, la Redazione di Everyeye ha dunque confezionato un apposito video, con il quale vi illustriamo tutti i dettagli su Xbox Demo Event. Come da tradizione, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oppure, se preferite, sul Canale YouTube di Everyeye. In entrambi i casi, vi auguriamo una buona visione! Approfitterete dell'evento?