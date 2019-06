Il ritorno di Flight Simulator annunciato con un trailer in 4K

Nel corso della sua conferenza E3 2019, Microsoft ha annunciato il ritorno di Flight Simulator, storica serie simulativa del colosso di Redmond risalente addirittura al 1982, quando la compagnia statunitense acquistò i diritti sulla versione per sistemi IBM del simulatore di volo della SubLOGIC.

Microsoft Flight Simulator, potenziato da Satellite Data e dall'I.A. di Azure, è il ritorno su next-gen di uno dei franchise simulativi più amati di sempre. Dai velivoli leggeri ai jet pesanti, potrete esplorare i cieli di un mondo realistico ed estremamente dettagliato. I giocatori potranno creare il proprio aereo e volare in ogni angolo del mondo di gioco, sia nelle ore diurne che in notturna, affrontando i pericoli metereologici.

Il nuovo capitolo della serie è stato annunciato con un trailer in 4K che potete visionare in cima alla notizia (in calce potete inoltre gustarvi una prima galleria di immagini). Microsoft Flight Simulator arriverà nel corso del 2020 su PC Windows 10 e Xbox One, e sarà incluso al lancio nel catalogo di Xbox Game Pass.