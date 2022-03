Ritorno al Futuro: la DeLorean sfreccia a 88 miglia orarie con il set LEGO

Dopo esserci goduti la spettacolare figure Hot Toys di Doc Brown, torniamo a esclamare 'Grande Giove!' ammirando la mitica DeLorean di Ritorno al Futuro mentre tocca nuovamente le 88 miglia orarie con il Set LEGO dedicato all'iconica macchina del tempo della trilogia cult.

Il colosso dei giocattoli danese e Universal Brand Development celebrano così la leggendaria saga di Ritorno al Futuro con la riproduzione tre-in-uno della macchina del tempo. Il nuovo Set LEGO di Ritorno al Futuro comprende la DeLorean con tanto di flusso canalizzatore e scatola di plutonio: c'è persino spazio per il volopattino di Marty e la riproduzione in minifigure di Doc Brown e Marty McFly!

Il Set LEGO con la DeLorean è stato realizzato in collaborazione con Amblin Entertainment e i registi di Ritorno al Futuro. Per rendere questo evento ancora più speciale, il Gruppo LEGO ha deciso di catapultare nuovamente Doc e Marty in un'altra missione con il cortometraggio animato Brick to the Future: potete ammirarlo in anteprima su Lego.com al link che vi lasciamo in calce alla notizia.

Il nuovo Set LEGO Macchina del Tempo della Trilogia di Ritorno al Futuro comprenderà ben 1872 pezzi e sarà disponibile dall'1 aprile 2022 nei LEGO Store e su LEGO.com e dal primo luglio 2022 nei migliori negozi di giocattoli al prezzo consigliato di 169,99 euro. L'azienda danese è tornata dove tutto ebbe inizio per catturare le tre versioni del set accanto alla DeLorean Time Machine originale nel Backlot degli Universal Studios di Hollywood: dategli un'occhiata nelle immagini che trovate in galleria.