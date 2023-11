Il ritorno della gloriosa Amiga: A500 con tastiera funzionante nel 2024?

Retro Games, la società inglese che ha riportato sul mercato il Commodore 64, il VIC20 e l'Amiga 500, ha intenzione di lanciare altre retroconsole nel prossimo futuro, tra cuna versione "full size" della celebre Amiga A500.

A svelarlo è la stessa azienda con una infografica che rivela la roadmap dei prossimi anni, di fatto si parla di una "Maxi Amiga" prevista per la fine del 2024 e dunque possiamo aspettarci un A500 di dimensioni maggiori e probabilmente con tastiera funzionante, così come accaduto con il The C64, inizialmente proposto in versione Mini e solo in seguito anche con tastiera reale.

Tramite la roadmap possiamo scoprire inoltre che Retro Games ha in programma anche un aggiornamento per uno dei prodotti già in vendita entro la fine dell'anno mentre per la prima metà del 2024 possiamo attenderci una nuova mini console seguita da un nuovo accessorio non meglio identificato. Infine, ci sarà spazio per due nuove console nel 2025 ma anche in questo caso non ci sono dettagli di alcun tipo.

Retro Games sembra essere al lavoro per soddisfare la fame di retrogaming dei giocatori con una nuova serie di hardware rétro sulla scia di The C64 e The A500, ne sapremo sicuramente di più nel corso dei prossimi mesi.