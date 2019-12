Il ritorno di Tony Hawk's Pro Skater svelato da... un easter egg di COD Modern Warfare?

La mappa Piccadilly Circus di Call of Duty Modern Warfare sembra nascondere un curioso easter egg apparentemente legato al possibile ritorno della serie Tony Hawk's Pro Skater, in pausa dopo il flop commerciale di Tony Hawk's Pro Skater 5.

Alcuni giocatori si sono imbattuti in un cadavere con tatuato sul braccio un disegno che i fan di Tony Hawk's Pro Skater conosceranno molto bene: si tratta del logo di NeverSoft, studio di proprietà di Activision che in passato ha lavorato non solo su alcuni episodi di Call of Duty (come Call of Duty Ghosts) ma sopratutto alla serie dedicata a Tony Hawk's, avendo sviluppato ben undici giochi dedicati allo skater più famoso del mondo.

Nel 2014 il team è stato smantellato (Tony Hawk's Pro Skater 5 è sviluppato da Robomodo) ed i membri di NeverSoft sono stati riassunti in Infinity Ward, Treyarch e Sledgehammer Games per lavorare alla serie Call of Duty. Il curioso easter egg potrebbe essere uno scherzetto dei programmatori per anticipare un possibile ritorno di NeverSoft e del franchise Tony Hawk's, anche se ovviamente si tratta solamente di speculazioni prive di conferma.

Da tempo si parla di remake di Tony Hawk's Pro Skater e Tony Hawk's Pro Skater 2 in uscita nel 2020, ad oggi però Activision non ha ancora annunciato nulla in merito.