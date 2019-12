Riunire Reggie, Spencer e Layden ai Game Awards 2018 ha richiesto mesi di trattative

Mentre ci avviciniamo alla cerimonia di premiazione dei Game Awards 2019, che oltre ai riconoscimenti per i migliori giochi dell'anno sembra avere in serbo anche l'annuncio di 15 nuovi titoli, il suo organizzatore, Geoff Keighley, ha ricordato uno dei momenti più significativi dell'edizione dell'anno scorso.

Se ben ricordate, l'onore di dare il via ai Game Awards 2018 spettò a tre personalità d'eccezione, Shawn Layden, Phil Spencer e Reggie Fils-Aime, che in rappresentanza delle alte sfere di Sony, Microsoft e Nintendo salirono assieme sul palco per celebrare il mondo videoludico e l'importanza della collaborazione tra le rispettive compagnie. Un momento importantissimo per l'intera industria, che a quanto pare non è stato affatto semplice da organizzare.

In un recente Reddit AMA svoltosi in vista dei Game Awards 2019, il conduttore ha confessato: "Era un mio sogno da lungo tempo - fin dal mio primo show. Ho fatto la proposta a tutte e tre le personalità e hanno accettato, ma sono serviti mesi di trattative affinché ciò potesse realizzarsi. Pochi giorni prima dell'evento stava per andare tutto in frantumi ed ero molto triste, ma poi magicamente è andato tutto bene. Produrre show del genere è sempre un'altalena di emozioni, ma sono molto orgoglioso di quel momento, e sono felice di aver contribuito a farlo avvenire".

Da allora, in ogni caso, è passata molta acqua sotto ai ponti: ad aprile Reggie Fils-Aime ha lasciato la carica di Presidente di Nintendo America a Doug Bowser, mentre a inizio ottobre Layden ha abbandonato la guida dei Sony Worldwide Studios. Dei tre, solo Phil Spencer è rimasto saldamente alla guida della propria divisione, pronto a traghettarla verso la nuova generazione di Xbox Scarlett.