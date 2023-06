Si rivede Gothic Remake: nuovi dettagli e un'immagine sugli Scheletri Stregoni

A diversi mesi di distanza dall'assaggio delle musiche di Gothic Remake, per il team di Alkimia Interactive è giunta l'ora di interrompere il digiuno mediatico con un post sul blog di Steam che fornisce delle informazioni inedite (e un'immagine) sugli Scheletri Stregoni di questo atteso GDR.

La riedizione next gen di Gothic per PC, PS5 e Xbox Series X|S promette di offrire un'esperienza grafica, ludica e narrativa ancora più ricca, come ribadito a più riprese dai ragazzi di Alkimia e da THQ Nordic.

Il nuovo approfondimento offertoci dagli sviluppatori sulle pagine di Steam ci reimmerge nelle atmosfere a tinte oscure di Gothic per darci modo di ammirare il modello poligonale aggiornato dello Scheletro Stregone, uno dei tanti abomini con cui dovremo confrontarci esplorando le regioni più pericolose del Minental.

La sussidiaria spagnola di THQ Nordic punta così a rievocare i fasti della serie di Gothic partendo proprio da uno degli aspetti che hanno reso celebre il GDR originario di Piranha Bytes, vale a dire la varietà di nemici da affrontare. Il Remake di Gothic promette inoltre di introdurre numerose innovazioni nel gameplay e nel sistema di combattimento, come pure nelle attività e nelle missioni da svolgere interagendo con i PNG nel corso della campagna e nell'esplorazione free roaming.