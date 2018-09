Rivelata la copertina di Diablo 3 Eternal Collection per Nintendo Switch

Nella giornata di oggi Nintendo ha aggiornato la scheda di Diablo 3 Eternal Collection sul proprio sito ufficiale inserendo la copertina che vedremo sulla custodia dell'edizione retail.

Come potete osservare in calce alla notizia, per la cover di Diablo 3 Eternal Collection Blizzard ha scelto la stessa immagine utilizzata negli ultimi mesi per pubblicizzare il gioco. Il piccolo riquadro circolare in basso ci ricorda che questa versione includerà alcuni contenuti esclusivi dedicati a The Legend of Zelda, come l'armatura Legend of Ganondorf, la cornice per avatar Tri-Force e le ali Echoes of the Mask. Che ve ne pare della copertina ufficiale di Diablo 3 Eternal Collection?

Ricordiamo che l'acclamato titolo firmato Blizzard Entertainment arriverà su Nintendo Switch nel corso dell'autunno. Questa nuova edizione includerà il gioco di base e le due espansioni Reaper of Souls e Negromante, supporterà gli Amiibo e la co-op sia in locale che online, e girerà a 60fps sia in modalità portatile che docked. Per il momento il cross-play non rientra nei piani di Blizzard, tuttavia la software house californiana non ha escluso che la feature possa essere introdotta in futuro. Per ulteriori approfondimenti su Diablo 3 Eternal Collection, sulle nostre pagine trovate 15 minuti di gameplay in presa diretta e la video analisi di Digital Foundry.