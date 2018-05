Rivelata la data d'uscita di Yonder: The Cloud Catcher su Nintendo Switch

Gli sviluppatori Prideful Sloth hanno annunciato che il loro port di Yonder: The Cloud Catcher per Nintendo Switch uscirà sull'eShop della console il 17 maggio. Ovviamente, come molti altri port prima di esso, anche la versione per la console ibrida giapponese di Yonder avrà alcune caratteristiche ed alcune feature esclusive, non ancora svelate.

Una di queste sarà sicuramente la photo mode, che vi permetterà di condividere gli screenshot di gioco con i vostri amici; per il momento sappiamo solo questo sulla feature, maggior dettagli verranno sicuramente condivisi in futuro dagli sviluppatori.

Se avete voglia di giocare a Yonder: The Cloud Catcher anche fuori casa non vi rimare che scaricarvi la versione digitale, ma se preferite avere nella vostra collezione la copia fisica del gioco dovrete aspettare un po' di più, perché il suo arrivo sugli scaffali dei negozi è previsto solo per il 12 giugno. Le due edizioni avranno due prezzi differenti: quella digitale costerà 29.99 dollari, mentre la versione fisica verrà 10 dollari in più, per un prezzo di 39.99 dollari. Inoltre, se volete assicurarvi una copia fisica del titolo, potete già preordinala da Amazon, sempre al prezzo di 39.99 dollari.

Yonder: The Cloud Catcher è già disponibile su PS4, PC (tramite Steam) ed Xbox One.