Rivelata una prima lista di giochi in sviluppo per Apple Arcade

Durante il keynote conclusosi da poco, Apple ha annunciato il suo "Netflix dei videogiochi", andando così a dare credito ai rumor che si erano fatti strada durante le ultime ore.

La compagnia di Cupertino ha deciso di affondare ancora più a fondo le sue radici all'interno dell'industria videoludica presentanto Apple Arcade, una piattaforma al cui interno troveremo un catalogo di oltre 100 giochi, fruibili sia in streaming ma anche in modalità offline.

Sappiamo molti dei partner che stanno collaboreranno con Apple per arricchire il parco titoli della neonata piattaforma, ma non conosciamo ancora la lista ufficiale dei giochi che debutteranno al lancio del servizio. Tuttavia, il colosso californese ha anticipato qualche nome, dandoci una prima idea su ciò che troveremo al day one di Apple Arcade:

Beyond a Steel Sky

Enter The Construct

Fantasian

Hot Lava

LEGO Brawls

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm

Projection: First Light

The Pathless

Sonic Racing

Where Cards Fall

ProjectionThe Artful Escape (Annapurna Interactive / Beethoven & Dinosaur)

ATONE: Heart of the Elder Tree (Wildboy Studios)

Box Project (Aquiris)

Frogger in Toy Town (Konami)

Little Orpheus (Sumo Digital / The Chinese Room)

Mr. Turtle (Illusion Labs)

Overland (Finji)

Sayonara Wild Hearts (Annapurna Interactive / Simogo)

Apple Arcade sarà lanciato nel corso dell'autunno 2019 in più di 150 paesi ed arriverà su iPad, iPhone, Mac e Apple TV. Il servizio conterrà oltre 100 giochi sviluppati da una folta schiera di partner che hanno deciso di collaborare alla nascita di questo nuovo servizio dedicato al gaming mobile. Al momento non conosciamo il prezzo dell'abbonamento di Apple Arcade.