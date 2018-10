Rivelate le 10 icone di prestigio di Call of Duty: Black Ops 4

L'utente Redfern23 ha condiviso su Reddit un'immagine con i 10 emblemi che è possibile ottenere in Call of Duty: Black Ops 4. Ogni icona rappresenta un emblema unico in termini di design, combinazione di colori e complessità.

Per aumentare di livello bisognerà accumulare una determinata quantità di punti esperienza che possono essere acquisiti completando delle sfide oppure ottenendo buoni risultati nella modalità multigiocatore. Una volta raggiunto un nuovo livello, l'icona prestigio del livello corrispondente comparirà accanto a nome del giocare.

Black Ops 4 verrà rilasciato domani su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Vi ricordiamo che in vista del lancio del nuovo capitolo della serie i server di Call of Duty Black Ops 4 sono già operativi.