Rivelate le finestre di lancio delle due espansioni di Forza Horizon 4

La pagina del Microsoft Store dedicata alla Ultimate Edition di Forza Horizon 4 ci rivela alcune informazioni riguardo due espansioni previste per il nuovo attesissimo titolo automobilistico firmato Playground Games.

Oltre alla classica dicitura "Questo add-on introdurrà nuovi veicoli, ambientazioni e feature di gameplay", sullo store digitale del colosso di Redmond è infatti possibile leggere le finestre di lancio delle due espansioni: la prima è prevista per dicembre, mentre la seconda uscirà nei primi mesi del 2019, entrambe saranno incluse in Forza Horizon 4 Ultimate Edition, nel Pacchetto espansioni, e nel Pacchetto aggiuntivo definitivo. Per il momento non trapelano ulteriori informazioni, restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte di Microsoft o Playground Games.

Forza Horizon 4 sarà disponibile a partire dal 2 ottobre 2018 su Xbox One, Xbox One X e Windows 10 nelle seguenti versioni:

Standard - gioco base, Pacchetto Auto Formula Drift - 64.99 euro

Deluxe - gioco base, Pass Auto, Pacchetto Auto Formula Drift - 89.99 euro

Ultimate - gioco base, Pass Auto, Pacchetto Auto Formula Drift, Pacchetto Auto di lancio, VIP, Espansione 1, Espansione 2 - 99.99 euro

Francesco Serino ha provato con mano il gioco, potete leggere le sue prime (positivissime) impressioni nella nostra anteprima di Forza Horizon 4.